Parte il main draw dell' Open tennis al Tc Mestre

L’Open di tennis Autovenezia al Tc Mestre è iniziato ieri, causando disagi ai partecipanti a causa del blocco del traffico in zona. La giornata si è svolta con doppi turni e molte difficoltà di spostamento per giocatori e spettatori. I tennisti si sono trovati a fare i conti con strade chiuse e tempi più lunghi per raggiungere il torneo.

Tour de force, nella giornata di ieri, all'Open di tennis Autovenezia presso le strutture del Tc Mestre, con doppi turni e disagio dovuto al blocco del traffico. Nonostante questi "contrattempi" Nicoletta Bortolozzo e Paolo Boesso hanno emesso i verdetti del draw maschile, che ha promosso 8 giocatori al main draw. Oggi gare dalle 10 di mattina fino alle 21. Quattro i vicentini doc: Umberto Rigoni, Tommaso Stimamiglio, Alberto Mario Battaglia e Mattia Bille. Uno in più passato alla Società tennis Bassano dallo scorso anno, Lorenzo Maria Archenti proveniente dalle giovanili dell'Eurosporting Treviso, sempre dalla Marca trevigiana c'è il 2.