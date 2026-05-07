Teneva in casa quaranta panetti di hashish

Da ilgiorno.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì mattina, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’operazione in un appartamento dopo un’indagine durata diverse settimane. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati quaranta panetti di hashish nascosti all’interno dell’abitazione. L’attività investigativa aveva portato a identificare l’appartamento come un possibile punto di ritrovo per lo spaccio di droga, motivo per cui si è deciso di intervenire.

Il blitz scatta lunedì al termine di un’attività investigativa mirata. Gli agenti della Squadra Mobile hanno già individuato l’obiettivo: un appartamento che, secondo gli accertamenti, nasconde qualcosa di più di una semplice abitazione. Quando i poliziotti entrano in azione, lo fanno senza lasciare nulla al caso. L’edificio viene circondato, ogni possibile via di fuga chiusa. All’interno c’è un 20enne italiano, che si trova improvvisamente faccia a faccia con gli agenti. Capisce subito che non ha scampo. In pochi istanti tenta il tutto per tutto. Afferra una busta della spesa e la lancia verso l’esterno, in direzione di una fitta area boschiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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