Teneva in casa quaranta panetti di hashish

Lunedì mattina, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’operazione in un appartamento dopo un’indagine durata diverse settimane. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati quaranta panetti di hashish nascosti all’interno dell’abitazione. L’attività investigativa aveva portato a identificare l’appartamento come un possibile punto di ritrovo per lo spaccio di droga, motivo per cui si è deciso di intervenire.

Il blitz scatta lunedì al termine di un’attività investigativa mirata. Gli agenti della Squadra Mobile hanno già individuato l’obiettivo: un appartamento che, secondo gli accertamenti, nasconde qualcosa di più di una semplice abitazione. Quando i poliziotti entrano in azione, lo fanno senza lasciare nulla al caso. L’edificio viene circondato, ogni possibile via di fuga chiusa. All’interno c’è un 20enne italiano, che si trova improvvisamente faccia a faccia con gli agenti. Capisce subito che non ha scampo. In pochi istanti tenta il tutto per tutto. Afferra una busta della spesa e la lancia verso l’esterno, in direzione di una fitta area boschiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teneva in casa quaranta panetti di hashish Notizie correlate Varese, blitz antidroga: 20enne trovato con 40 panetti di hashish in casaVarese, 6 maggio 2026 – Un vero e proprio deposito di droga nascosto in casa: quaranta panetti di hashish pronti per lo spaccio. Leggi anche: In casa aveva 8 chili (79 panetti) di hashish... ma anche cocaina purissima: arrestato 28enne