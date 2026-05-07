A Milano, si svolge il festival Tempo di Baloss, dedicato al cinema realizzato da giovani. Quaranta studenti stranieri e altri 40 provenienti da 11 regioni italiane partecipano alla manifestazione. L’evento presenta film e cortometraggi realizzati dai partecipanti, offrendo loro uno spazio per condividere le proprie creazioni. La rassegna si tiene nel centro della città e coinvolge scuole e istituzioni culturali locali.

MILANO Quaranta studenti provenienti dall’estero più altri 40 provenienti da 11 regioni italiane, da nove scuole superiori, cinque scuole medie e sette scuole primarie sono in arrivo in città per il “Baloss Milan Junior film festival“ che si apre oggi e fino a domenica vedrà in concorso 60 cortometraggi realizzati da bambini e ragazzi di tutto il mondo. Temi portanti della quarta edizione della kermesse internazionale dedicata al cinema fatto dai ragazzi per i ragazzi saranno sostenibilità ambientale e partecipazione giovanile. Le location? Il Mic - Museo interattivo del Cinema di Cineteca Italiana e il Teatro del Buratto. Il concorso è diviso in due categorie: Kids per giovani autori da 8 a 13 anni e Teen per giovani autori da 14 a 20 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Si parla di: Tempo di Baloss. Il buon cinema fatto dai ragazzi; Al via Baloss Milan Junior Film Festival fatto da ragazzi per ragazzi.

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