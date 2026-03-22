Grosso post Juve Sassuolo | I ragazzi hanno fatto una partita incredibile a tempo debito arriveranno…

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha commentato il pareggio ottenuto questa sera contro la Juventus. Ha elogiato i suoi giocatori, affermando che hanno disputato una partita incredibile. Grosso ha anche detto che i ragazzi continueranno a lavorare e che, a suo avviso, i risultati arriveranno nel tempo. La gara si è conclusa con un risultato di parità tra le due squadre.

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