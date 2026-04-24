Abbattuto manufatto abusivo in area con vincoli paesaggistici

Dopo 23 anni dalla condanna, è stata demolita una costruzione abusiva in un’area soggetta a vincoli paesaggistici. L’intervento è stato portato a termine recentemente, segnando la fine di un procedimento giudiziario che si era protratto nel tempo. La demolizione è avvenuta in un contesto in cui le autorità competenti hanno agito per rimuovere il manufatto senza autorizzazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Manufatto abusivo in area sottoposta a vincoli paesaggistici: a 23 anni dalla sentenza di condanna, arriva la demolizione. È accaduto a Vico Equense, dove è stata data esecuzione ad un ordine di abbattimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Le ruspe sono entrate in azione per eliminare una struttura in blocchi di lapilcemento e copertura in lamiere coibentate, completa di infissi in alluminio anodizzato. Stando a quanto fa sapere la Procura, la zona dove insisteva il manufatto, oltre ad essere sottoposta a quello di tipo paesaggistico, aveva anche vincoli legati al rischio idrogeologico. Come informa la Procura di Torre Annunziata, la demolizione è stata eseguita direttamente dal proprietario, senza dunque anticipazioni di spesa da parte del Comune e della Cassa depositi e prestiti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abbattuto manufatto abusivo in area con vincoli paesaggistici Notizie correlate Manufatto abusivo nel giardino di un ristorante al Vomero sequestrato dalla Polizia LocaleTempo di lettura: < 1 minutoI controlli effettuati dalla Polizia Locale, a seguito di una segnalazione, hanno portato al sequestro preventivo di un... Leggi anche: Sequestro di manufatto abusivo nel giardino di un ristorante al Vomero. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Abbattuto immobile abusivo tra via Canada e via Brasile; Sorrento, demolita la Fattoria Marecoccola: abbattuto complesso abusivo in area protetta; Sorrento, abbattuto un complesso abusivo in prossimità di un'oasi del Wwf; Melito, abbattimento in corso nella 219: locale commerciale abusivo in area comunale. Abbattuto manufatto abusivo in area con vincoli paesaggisticiManufatto abusivo in area sottoposta a vincoli paesaggistici: a 23 anni dalla sentenza di condanna, arriva la demolizione. È accaduto a Vico Equense, dove è stata data esecuzione ad un ordine di abbat ... ansa.it Rieti, Porrara, struttura abusiva. Il Comune: «Deve essere abbattuta»RIETI - Arriva l’ordinanza di demolizione del complesso edificato in via Daniele Sarego, sulle Porrara, ritenuto abusivo in seguito alle due sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato. A ... ilmessaggero.it Eboli. manufatto abusivo scalo ferroviario: Comune ordina abbattimento a RFI . Leggi i dettagli vai all'articolo https://shorturl.at/o4Ww2 #eboli #opereabusive #stazioneferroviaria - facebook.com facebook