È scomparso a 87 anni Ted Turner, noto imprenditore e fondatore della Cnn, la prima rete di notizie via cavo. Turner, che ha iniziato la sua carriera acquistando una stazione televisiva ad Atlanta nel 1970, ha rivoluzionato il modo di fare informazione negli Stati Uniti. Oltre al mondo dei media, è stato anche filantropo, sportivo e ambientalista, contribuendo a diversi settori con il suo operato.

È morto a 87 anni Ted Turner, il magnate dei media e fondatore della Cnn. Imprenditore visionario e protagonista della rivoluzione della tv via cavo, filantropo, sportivo e ambientalista, ha fondato un impero partendo da un rete acquistata ad Atlanta nel 1970. Nel 1991 ha sposato l'attrice e attivista Jane Fonda, che ha definito spesso "l'amore della sua vita", nonostante il divorzio nel 2001, e ha avuto 5 figli dai due precedenti matrimoni. Turner è deceduto ieri nella sua residenza nei pressi di Tallahassee, in Florida, a 87 anni, come confermato dal portavoce di famiglia Phillip Evans. Nel 2018 aveva reso noto di essere affetto da "demenza a corpi di Lewy", una malattia neurodegenerativa progressiva, e da tempo si era ritirato dalla vita pubblica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ted Turner, l'anticonformista dei media che inventò la Cnn

Notizie correlate

È morto Ted Turner, fondatore della Cnn, pioniere dei media all news. Rivoluzionò il mondo dell’informazioneÈ morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della Cnn, la prima rete all-news negli Stati Uniti, con cui rivoluzionò il sistema...

È morto Ted Turner, il fondatore della Cnn. Il “genio dei media” che ha cambiato il volto dell’informazioneWashington, 6 maggio 2026 – È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della Cnn.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: È morto Ted Turner, il fondatore della Cnn, aveva 87 anni. Era l'anticonformista dei media; E' morto Ted Turner. Il fondatore della Cnn aveva 87 anni; Morte di Ted Turner, fondatore della CNN: aveva 87 anni; Ted Turner, il pirata che trasformò l'America's Cup del 1977 in un manifesto del suo carattere.

È morto Ted Turner, il fondatore della Cnn, aveva 87 anni. «Era l'anticonformista dei media»Creò, nel 1980, il primo canale «all news» della storia, attivo 24 ore su 24. Filantropo e ambientalista, lascia 5 figli. corriere.it

E' morto Ted Turner. Il fondatore della Cnn aveva 87 anniSoprannominato «The Mouth of the South», è stato il pioniere anticonformista che ha rivoluzionato l'informazione televisiva ... gazzettadiparma.it

7 Maggio: Sempio non risponde, Rubio dal Papa, addio a Ted Turner e Beccalossi #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Ted Turner, fondatore di CNN, è morto a 87 anni. Imprenditore e visionario, ha rivoluzionato la TV creando nel 1980 il primo canale di news 24 ore su 24, trasformando il modo di informare nel mondo. @CostanzaSpocci x.com