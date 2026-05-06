È morto Ted Turner il fondatore della Cnn Il genio dei media che ha cambiato il volto dell’informazione

Ted Turner, fondatore della Cnn, è deceduto all’età di 87 anni. La notizia è stata annunciata oggi, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso. Turner è noto per aver creato il primo canale di notizie via cavo, rivoluzionando il modo in cui le persone accedono alle informazioni. La sua carriera ha segnato una svolta nel settore dei media, influenzando molte emittenti e formati televisivi.

Washington, 6 maggio 2026 – È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della Cnn. Ex marito di Jane Fonda, Turner aveva iniziato la carriera nel settore televisivo come scrittore e produttore, ma aveva una visione più ampia che alla fine lo ha portato all’apertura del colosso dell’informazione Cnn, oltre ai newtwork Turner Broadcast System (TBS) e Turner Network Television (TNT). Chi era Ted Turner. Era nato a il 19 novembre 1938 a Cincinnati, nell’Ohio, registrato all’anagrafe come Robert Edward Turner III. Ad annunciare la sua scomparsa è stata proprio la Cnn. L'imprenditore di Atlanta, originario dell'Ohio, ha costruito un impero mediatico che comprendeva la prima superstazione via cavo e canali popolari per film e cartoni animati, oltre a squadre sportive professionistiche di Baseball come gli Atlanta Braves.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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