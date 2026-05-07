Jane Fonda ha scritto una dedica a Ted Turner, suo ex compagno dal 1991 al 2001, che recentemente è deceduto all’età di 87 anni. L’attrice ha ricordato il loro rapporto con parole affettuose, affermando di averlo amato con tutto il cuore. La notizia della sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando emozioni tra i fan e il mondo dello spettacolo.

Ted Turner e Jane Fonda sono stati insieme dal 1991 al 2001. Ora lui è morto a 87 anni e lei gli ha scritto una dolce dedica Ierisi è spento all’età di 87 anni Ted Turner,il fondatore dellaCnn, nel 1991 si è sposato conJane Fonda, con cui è stato insieme per 10 anni. I due non hanno avuto figli in quel periodo, ma quando si sono messi insieme lui era già padre di 5 ragazzi e lei li ha visti crescere ed ha fatto, in un certo senso, da madre adottiva. Il loro amore è stato importante e lungo, una relazione che lei ricorda con profondo ricordo e affetto e adesso piange non solo un ex, ma un marito ed una persona per cui ha sempre provato una grande stima.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ted Turner, Jane Fonda ricorda il suo ex: “Lo amavo con tutto il cuore”

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Ted Turner, fondatore di CNN, è morto a 87 anni. Imprenditore e visionario, ha rivoluzionato la TV creando nel 1980 il primo canale di news 24 ore su 24, trasformando il modo di informare nel mondo. @CostanzaSpocci x.com