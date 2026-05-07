L’industria dello spettacolo piange la scomparsa di Ted Turner, il magnate che ha creato la rete televisiva CNN. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e professionisti del settore. Turner è stato anche il marito di lunga data di Jane Fonda, con cui ha condiviso circa dieci anni di vita. La scomparsa di Turner rappresenta una perdita significativa nel panorama mediatico e culturale.

Hollywood dice addio a Ted Turner, il magnate visionario che ha rivoluzionato il mondo dell’informazione fondando la CNN e che per dieci anni è stato il grande amore di Jane Fonda. L’attrice, profondamente colpita dalla sua scomparsa, ha ricordato l’ex marito con parole cariche di affetto e nostalgia, definendolo un uomo brillante, passionale e impossibile da dimenticare. La loro è stata una delle storie più iconiche degli anni Novanta: intensa, glamour e spesso al centro del gossip internazionale. Oggi, con la morte di Turner a 87 anni, si chiude definitivamente un capitolo indimenticabile della storia di Hollywood.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jane Fonda in lutto, l’addio struggente al suo ex marito Ted Turner

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