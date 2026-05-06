Addio a Ted Turner | il milionario della Cnn che sposò Jane Fonda

È morto Ted Turner, il miliardario che nel 1980 lanciò il primo canale dedicato alle notizie 24 ore su 24. Fondatore della Cnn, aveva 87 anni e aveva avuto cinque figli. La sua creazione rivoluzionò il modo di seguire le notizie in televisione, aprendo la strada a una nuova forma di informazione continua. È stato anche noto per aver sposato l’attrice e attivista Jane Fonda.

Il suo nome è legato alla città di Atlanta, anche se era nato in Ohio. Era soprannominato «The Mouth of the South», la bocca del Sud perché non risparmiava la sua verità agli interlocutori. Aveva creato un impero mediatico con canali tv di vario genere, mai generaliste. La sua Cnn era in onda 24 ore su 24 e aveva trasmesso in diretta la caduta del Muro di Berlino, la prima guerra del Golfo e molti altri eventi storici. Nel 1996 fuse poi il suo conglomerato, Turner Broadcasting System, con Time Warner, creando una delle più grandi società mediatiche del mondo. Possedeva squadre e leghe sportive professionistiche: World Championship Wrestling, gli Atlanta Braves, nel baseball, e in Nba Atlanta Hawks.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Addio a Ted Turner: il milionario della Cnn che sposò Jane Fonda Notizie correlate Addio a Ted Turner, il fondatore della CNNABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa a 87 anni Ted Turner, fondatore della CNN, è morto all’età di 87 anni. Leggi anche: Ted Turner, addio al "gigante" della CNN: velista, ambientalista, profeta dell'informazione no-stop Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Addio a Ted Turner, fondatore della CNN e pioniere dell’informazione televisiva; È morto a 87 anni Ted Turner: fondò la Cnn, la prima rete all-news; Dal Pd a Renzi, il lungo addio di Madia. Altri potrebbero seguirla; Conflitto strisciante tra i due Mohammed. Così si ridisegna la mappa del Golfo. Addio a Ted Turner: il milionario della Cnn che sposò Jane FondaQuasi tutte le biografie partono con la parola anticonformista e continuano con filantropo. Ted Turner, morto a 87 anni, era un unicum nel mondo dell'informazione. Negli anni Ottanta ha fondato la Cnn ... vanityfair.it Addio a Ted Turner, il re della Cnn pioniere dei media all newsPioniere visionario dei media, filantropo, ambientalista ed ex marito di Jane Fonda: così verrà ricordato Ted Turner, il papà della Cnn, morto oggi, 6 maggio, nella sua casa di Tallahassee in Florida ... ansa.it È morto a 87 anni Ted Turner: fondando la Cnn inventò la televisione all news. Portò l'emittente a un successo enorme per la copertura, nel 1991, della Guerra del Golfo. Lo vendette nel 1996 a Time Warner, pentendosene presto. Trump: "Un grande, ma dopo - facebook.com facebook Come far morire Ted Turner la seconda volta x.com