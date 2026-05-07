Ted Turner Il gigante dell’informazione

Ted Turner, fondatore della CNN e pioniere della televisione via cavo con programmazione 24 ore su 24, è morto ieri all’età di 87 anni. La causa del decesso è una grave malattia neurodegenerativa che lo ha colpito dal 2018. Turner ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo dell’informazione televisiva negli Stati Uniti, creando un’emittente che ha rivoluzionato il modo di fare notizia.

Si è spento prima Ted Turner della sua Cnn. Il fondatore dell’emittente statunitense e antesignano della tv via cavo puntata sulla notizia 24 ore su 24 è morto ieri a 87 anni per una grave malattia neurodegenerativa, che lo affliggeva dal 2018. Aveva promesso di sospendere le sue trasmissioni solo con la fine del mondo. E anche quella notizia, “Capitan Oltraggio”, l’avrebbe rapidamente coperta: era già pronto un video. Fondò la Cnn nel 1980, ad Atlanta, e cambiò l’informazione trasmettendola sempre in diretta: il Muro di Berlino, Piazza Tienanmen, la prima guerra del Golfo. "Sto cercando di stabilire il record di risultati raggiunti da una singola persona in una vita.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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