technoprobe assume 450 lavoratori entro il 2026 anche per alcuni profili basta il diploma

Technoprobe ha annunciato un piano di assunzioni che prevede l’ingresso di 450 nuovi lavoratori in Italia entro il 2026. La maggior parte delle posizioni aperte richiede il possesso di un diploma, senza la necessità di ulteriori qualifiche. L’azienda si occupa di progettare e produrre probe card, dispositivi elettronici utilizzati per verificare il funzionamento dei chip prima dell’installazione finale. La strategia di assunzioni riguarda diverse aree di competenza e profili professionali.

Technoprobe ha programmato un ingente piano di assunzioni in Italia per il 2026. L’azienda opera nell’ambito della progettazione e produzione di probe card, un dispositivo elettronico che serve per testare la funzionalità dei chip prima del taglio e dell’installazione. La recluta di nuovo personale risponde all’esigenza di intraprendere un percorso di espansione industriale in grado di rispondere alla crescente domanda globale di semiconduttori e, di conseguenza, di tutti gli altri elementi di filiera. Technoprobe nasce nel 1996 in Lombardia ed uno dei principali attori a livello internazionale. Dove verranno inserite le nuove risorse. L’espansione delle attività porterà all’apertura di circa 450 nuove unità di personale, suddivise in diversi ambiti professionali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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