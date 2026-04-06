Kfc ha annunciato l’intenzione di aprire numerosi nuovi punti vendita in Italia nel 2026, con un piano che prevede circa 800 assunzioni. Per alcune posizioni, non sarà richiesta esperienza pregressa, rendendo le opportunità accessibili a un pubblico più ampio. La catena internazionale della ristorazione veloce punta così a rafforzare la presenza sul territorio nazionale attraverso l’apertura di nuovi ristoranti nel prossimo anno.

Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione veloce con Kfc. La nota catena internazionale ha annunciato un importante piano di espansione in Italia che porterà all’apertura di decine di nuovi ristoranti nel corso del 2026, con un impatto significativo sul fronte occupazionale. Il gruppo prevede l’inaugurazione di 35 nuovi punti vendita sul territorio nazionale, accompagnata da oltre 800 nuove assunzioni. Si tratta di un investimento rilevante, che punta a rafforzare la presenza del marchio nel Paese e a sostenere la crescita del settore della ristorazione. Quali sono i profili ricercati. Le selezioni riguarderanno principalmente le figure operative tipiche dei ristoranti della catena. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Kfc assume, 800 assunzioni nel 2026: per alcuni profili non serve esperienza

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