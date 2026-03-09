Il Re scugnizzo al Teatro Serra in scena gli allievi

Al Teatro Serra sono in scena gli allievi che portano in scena “Il Re scugnizzo”, una favola premiata con numerosi riconoscimenti e patrocinata dall’Assessorato all’Educazione e ai Rapporti Interistituzionali del Comune di Napoli. Lo spettacolo, che ha ottenuto anche il riconoscimento per il suo valore pedagogico e istruttivo, vede protagonisti giovani attori che interpretano questa storia sul palco.

Una favola che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Patrocinio Morale dell’Assessorato all’Educazione ed ai rapporti Interistituzionali del Comune di Napoli, per il suo Alto Valore Pedagogico e Istruttivo. È “Il Re scugnizzo” una rivisitazione del “Gobbo di Notredame” scritta e diretta da Mauro Palumbo che trasforma il capolavoro di Victor Hugo in una commedia musicale ambientata nella Napoli del XVIII secolo fatta di tradizioni, canti, povertà e orgogliosa dignità. In scena al Teatro Serra di Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316, per due fine settimana consecutive, dal 20 al 22 e dal 27 al 29 marzo (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00) rappresenta il secondo appuntamento della stagione con gli allievi del Laboratorio, che coinvolge anche i ragazzi più giovani e gli attori professionisti della Scuola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

