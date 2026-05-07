Teatro del Maggio | l’Istituto universitario europeo celebra 50 anni

Oggi il Teatro del Maggio ospita un evento speciale per celebrare i 50 anni dell’Istituto universitario europeo. Alla cerimonia partecipano rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali, che prendono parte agli interventi ufficiali. L'iniziativa segna il mezzo secolo di attività dell'istituto, con momenti di commemorazione e riflessione sulla sua storia. La giornata si svolge con un programma dedicato ai festeggiamenti e alle testimonianze provenienti dal mondo accademico.

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FIRENZE – Sono iniziate al Teatro del Maggio Musicale di Firenze (Piazza Vittorio Gui) le celebrazioni per i 50 anni dell’Istituto universitario europeo, che andranno avanti fino a sabato 9 maggio. Per la sindaca Sara Funaro i 50 anni “sono un nuovo punto di partenza, un’occasione per riflettere sulcontributo dato per rendere l’Europa un progetto vivo”, una Europa “chiamata a rinnovare e rilanciare lo spirito di coesione che l’ha resa grande” per riprendere “il proprio ruolo nel mondo, parlando con una sola voce nel contesto internazionale”. Dal palco il presidente della Toscana Eugenio Giani ha evidenziato come “lo spirito europeista” sia “nel Dna della nostra identità” e auspicato “un’Europa sempre più unita”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Teatro del Maggio: l’Istituto universitario europeo celebra 50 anni Notizie correlate L'istituto universitario europeo compie 50 anni. Al Teatro del Maggio arrivano i vertici dell'EuropaSono iniziate, nel corso della mattinata di oggi, al Teatro del Maggio le celebrazioni per i 50 anni dell’Istituto universitario europeo (Eui),... I 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi dal 7 al 9 maggioFirenze, 30 aprile 2026 – L’Istituto Universitario Europeo di Fiesole compie 50 anni e l’anniversario sarà celebrato con tre giorni di eventi dal 7... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Zubin Mehta dirige la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven per il suo 90° compleanno; Firenze, 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: Zubin Mehta dirige la Nona sinfonia di Beethoven per il suo 90° compleanno; 45° Premio della critica musicale ‘Franco Abbiati’: al Teatro del Maggio Fiorentino la cerimonia di consegna dei premi; I solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino a Palazzo Vecchio. Teatro del Maggio: l’Istituto universitario europeo celebra 50 anniFIRENZE – Sono iniziate al Teatro del Maggio Musicale di Firenze (Piazza Vittorio Gui) le celebrazioni per i 50 anni dell’Istituto universitario europeo, che andranno avanti fino a sabato 9 maggio. firenzepost.it Teatro del Maggio: il David di Michelangelo, Premio Danza Città di Firenze, prima edizione nella sala Zubin MehtaL’evento rappresenta la fase conclusiva del progetto Danzando con il Cuore in Tour 2026. Accanto al concorso, il Gran Gala vedrà esibirsi per la prima volta insieme 14 compagnie di danza toscane ... firenzepost.it Sabato 9 maggio, ore 16.00, Sala Coro del Teatro del Maggio Quartet Integra · Penultimo concerto di "Beethoven 199", la rassegna dedicata all'esecuzione dell'integrale dei quartetti d'archi di Beethoven. Quartetto n. 2 in sol maggio - facebook.com facebook