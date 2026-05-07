Teatro danza musica e circo della Mitteleuropa under 30 | è il momento di Mittelyoung

Dal 14 al 17 maggio si svolgerà a Cividale del Friuli la sesta edizione di Mittelyoung, il festival dedicato a giovani artisti under 30 provenienti dalla Mitteleuropa. L’evento mette in mostra spettacoli di teatro, danza, musica e circo, con la partecipazione di artisti selezionati da una giuria composta da giovani. La manifestazione si terrà nella Chiesa di Santa e rappresenta un’occasione per valorizzare le giovani figure emergenti in ambito artistico.

Taglia il traguardo della sua sesta edizione Mittelyoung, il festival under 30 di Mittelfest che dà un sostegno concreto ai giovani artisti sotto i 30 anni della Mitteleuropa, scelti da una giuria altrettanto giovane: appuntamento dal 14 al 17 maggio a Cividale del Friuli, nella Chiesa di Santa.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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