Un impasto di memoria corpo e musica | a Urbania arriva il teatro danza della Guerra

Urbania (Pesaro e Urbino) mercoledì 4 marzo 2026 - C’è una memoria che non passa dalle parole ma dal corpo: dai gesti, dal ritmo dei passi, dai suoni che attraversano il tempo. È da questa materia invisibile che nasce “L’impasto”, lo spettacolo di Maria Francesca Guerra in scena sabato 7 marzo alle 21.15 a Urbania all’interno di TeatrOltre, il festival dedicato ai linguaggi contemporanei promosso da AMAT insieme a undici città marchigiane. “L’impasto” è un lavoro che mescola teatro, danza e musica dal vivo e prende forma come uno studio autobiografico costruito a partire da esperienze personali, memorie e ricerche sul movimento. Frammenti di vita del passato e del presente si intrecciano come una sorta di pasta madre emotiva, un materiale vivo che continua a trasformarsi e a generare nuove forme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

