A Casalserugo si svolge un evento teatrale che combina elementi di gioco e riflessione filosofica. Durante lo spettacolo, viene affrontato il tema di come un biglietto della lotteria possa influenzare la vita di tutti i giorni. Sul palco, una sagoma rappresenta Aristotele, con cui si svolge un dialogo volto a mettere in discussione i luoghi comuni. La rappresentazione invita il pubblico a riflettere sui cliché e le aspettative legate alla fortuna.

? Cosa scoprirai Come può un biglietto della lotteria trasformare la tua realtà quotidiana?. Chi dialogherà sul palco con la sagoma di Aristotele?. Cosa accadrà quando le parole estratte dal pubblico diventeranno monologhi?. Dove proseguirà il tour itinerante dopo l'appuntamento di Casalserugo?.? In Breve Spettacolo ispirato al libro Girls Will Be Girls di Emer O’Toole.. Tour prevede tappe al Gran Teatro Geox il 10 maggio e all'Abbazia di Praglia il 22 maggio.. Altre date previste a Prato della Valle il 23 maggio e tra il 31 maggio e il 2 giugno.. Coinvolgimento del pubblico tramite estrazione casuale di biglietti dalla lotteria.. Domenica 17 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro a Casalserugo: tra lotteria e Aristotele per sfidare i cliché

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