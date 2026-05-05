A Casalserugo lo spettacolo di stand up comedy Lotteria degli stereotipi

Hai mai pensato a quante cose dai per scontate? Parole, gesti, scene quotidiane che sembrano normali. Talmente normali. da non farci più caso. E se bastasse una serata per cambiare prospettiva?“Lotteria degli stereotipi” è uno spettacolo teatrale fuori dagli schemi: mescola umorismo, riflessione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

"Lotteria degli stereotipi", lo spettacolo in scena per Lessico VivoNasce Lessico vivo, un percorso teatrale e civile ideato da rumorBianc(O), in collaborazione con Uniche ma plurali.

“Lotteria degli stereotipi”, a Palomar, Casa della cultura uno spettacolo interattivo tra ironia e riflessioneArezzo, 4 maggio 2026 – “Lotteria degli stereotipi”, venerdì 8 maggio a Palomar, Casa della cultura uno spettacolo interattivo tra ironia e...