Teatro a Casalguidi | lo spettacolo per salvare l’ex cinema Italia
A Casalguidi si prepara un nuovo spettacolo teatrale con l’obiettivo di raccogliere fondi per il restauro dell’ex cinema Italia. L’evento coinvolgerà diversi attori locali e nazionali, che si esibiranno sul palco per attirare l’attenzione sulla necessità di recuperare lo stabile storico. La rappresentazione si terrà nel prossimo mese e mira a sensibilizzare la comunità sulla conservazione del patrimonio culturale del paese.
? Cosa scoprirai Come può uno spettacolo teatrale finanziare il restauro di un cinema?. Chi sono gli attori che porteranno la loro arte a Casalguidi?. Cosa cambierà per il quartiere Le Piastre con la nascita dello Spazio Bugia?. Quanto influirà la donazione del pubblico sulla velocità dei lavori di recupero?.? In Breve Cast composto da Aldo Toccafondi, Paolo Rinaldi, Giulia Rinaldi, Giulia Favagrossa, Fabrizio Scatizzi e Matteo Benedetti.. Spettacolo previsto per sabato 9 maggio alle ore 21:02 presso il teatro Francini.. Proventi destinati alla ristrutturazione dell'ex cinema Italia per creare il nuovo Spazio Bugia.. Produzione basata sul successo del Campionato Italiano della Bugia dello scorso 1 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu
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