Filorosso | lo spettacolo con Italia Carroccio che racconta la violenza al Piccolo teatro dei Biscottari

Il prossimo 7 marzo alle 21, al Piccolo Teatro dei Biscottari, si terrà la restituzione pubblica di “Filorosso”, uno spettacolo inserito nel progetto di residenze artistiche della stagione “Ri-Evoluzioni” promosso dall’associazione “Incontroteatro”. Lo spettacolo, che vede in scena Italia Carroccio, racconta la violenza attraverso tre voci collegate da un filo che sanguina.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) È nell'ambito del progetto di residenze artistiche della stagione “Ri-Evoluzioni”, promossa dall’associazione “Incontroteatro” al Piccolo Teatro dei Biscottari che gestisce, che alle 21 di sabato 7 marzo avrà luogo la restituzione pubblica di “Filorosso”, tre voci unite da un filo che sanguina, di e con Italia Carroccio. Assistente alla regia Lia Ceravolo, musiche e suoni di Lucio Basile. Un lavoro che attraversa i temi della costrizione sociale, giudiziaria, familiare per arrivare a un atto finale di ribellione e rinascita, nel tentativo di riappropriarsi del proprio corpo, della propria voce, del proprio racconto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La stagione 2026 del Piccolo Teatro dei Biscottari, si apre con “Ballatette”S’intitola “Ballatetta” lo spettacolo che, alle 21 di sabato 28 febbraio, aprirà “Ri-Evoluzioni”, la stagione 2026 del Piccolo Teatro dei Biscottari...

“La merce più preziosa”: al teatro Libero lo spettacolo di Grumberg che racconta l'Olocausto“La merce più preziosa” racconta il vissuto di una famiglia francese deportata nell’inverno del 1943, nel cuore della tragedia della Shoah.