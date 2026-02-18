Al Cinema Teatro Norba in scena lo spettacolo ' Il castello di Barbablù'
A Conversano Kuziba Teatro rilegge la fiaba di Barbablù come un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, è un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Regia e drammaturgia sono di Raffaella Giancipoli. In scena il 21 febbraio alle 19.30 al Cinema Teatro Norba di Conversano
