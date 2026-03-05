Scontri sono avvenuti al parco del Pilastro, coinvolgendo agenti di polizia e manifestanti. I sindacati di polizia hanno dichiarato che le regole devono essere rispettate e che gli agenti non sono obiettivi di contestazioni. La zona è stata teatro di tensioni durante un episodio che ha visto protagonisti ragazzi e forze dell’ordine. Il parco è stato descritto come un luogo che merita rispetto per il sacrificio di tre giovani carabinieri.

Bologna, 5 marzo 2026 – “Quel parco del Pilastro merita rispetto, già solo per il sacrificio di sangue pagato da tre giovanissimi carabinieri. E poi c’è un progetto, deciso democraticamente, dedicato ai bambini che va rispettato”. Lo dice Tonino Guglielmi, segretario del Sap, intervenendo sulle serate di scontri e violenze che hanno visto come teatro il Pilastro, dove un comitato sta cercando di bloccare la realizzazione di Futura – Museo dei Bambini e delle Bambine. “Mi domando – dice – come potremo spiegare ai nostri ragazzi quello che sta accadendo in questi giorni. La mancanza di rispetto verso le istituzioni, verso le forze dell’ordine. In un paese democratico, quando un sindaco, un’amministrazione, decide di fare un progetto e il progetto è condiviso, è giusto che si vada avanti, senza se e senza ma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri al Pilastro, i sindacati di polizia: “Le regole vanno rispettate, gli agenti non sono obiettivi”

Ramadan a Civitella di Romagna, il sindaco sul canto del muezzin a tutto volume: "Le regole vanno rispettate""Qualunque cosa che vìola la quiete pubblica ovviamente non si può fare indipendentemente dalla tipologia della cosa che si fa".

Leggi anche: Askatasuna, scontri con la polizia al corteo dei centri sociali. Bottiglie contro gli agenti

Aggiornamenti e notizie su Scontri al Pilastro i sindacati di....

Temi più discussi: Bologna, sgombero al Pilastro: scontri tra polizia e manifestanti. Sei attivisti fermati; Notte di scontri al Pilastro: ancora cariche e lacrimogeni contro gli attivisti nel parco | VIDEO; Il video degli scontri al Pilastro di Bologna: il cantiere del Museo dei bambini preso d'assalto, lacrimogeni della polizia; Parco al Pilastro, dopo lo sgombero nuovi scontri in serata. Tre arresti.

Bologna, sgombero al Pilastro: scontri tra polizia e manifestanti. Sei attivisti fermatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, sgombero al Pilastro: scontri tra polizia e manifestanti. Sei attivisti fermati ... tg24.sky.it

Parco del Pilastro, ancora scontri tra Polizia e manifestantiGli attivisti avrebbero lanciato petardi e bottiglie, la replica delle forze dell'ordine con idranti e lacrimogeni. Attesa per l'udienza di convalida delle tre in arresto ... rainews.it

Bologna, liberi gli attivisti arrestati dopo scontri e tafferugli al Pilastro per il Museo dei bambini: «Sono incensurati e le condotte non sono di particolare gravità» x.com

Non accennano a calmarsi gli scontri tra Israele, Stati Uniti e Iran. La guerra entra nel suo quinto giorno. I religiosi di Teheran pensano al dopo Khamenei, intanto il Paese fa sapere che non è più disponibile per un accordo con Usa. Colpito anche il Libano e a - facebook.com facebook