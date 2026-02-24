Ramadan a Civitella di Romagna il sindaco sul canto del muezzin a tutto volume | Le regole vanno rispettate

Il sindaco di Civitella di Romagna, Claudio Milandri, ha criticato il canto del muezzin a tutto volume, sostenendo che le regole devono essere rispettate. La polemica nasce dalla preghiera trasmessa da una casa privata durante il Ramadan, che ha suscitato proteste tra alcuni residenti. Milandri ha sottolineato l’importanza di mantenere l’ordine pubblico e il rispetto delle norme locali. La questione continua a dividere la comunità e resta aperta.

© Tgcom24.mediaset.it - Ramadan a Civitella di Romagna, il sindaco sul canto del muezzin a tutto volume: "Le regole vanno rispettate"

"Qualunque cosa che vìola la quiete pubblica ovviamente non si può fare indipendentemente dalla tipologia della cosa che si fa". Con queste parole è intervenuto a "Mattino Cinque" Claudio Milandri il sindaco di Civitella di Romagna, comune della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, per rispondere alle polemiche sulla riproduzione del canto del muezzin ad alto volume da un'abitazione per il Ramadan, il periodo sacro islamico.L'episodio è accaduto due volte, alle 18:30 e alle 21:00 e, in assenza di una moschea o di altro luogo di culto autorizzato, si configurerebbe il reato di disturbo alla quiete pubblica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Ramadan a Civitella, il canto del muezzin ad alto volumeIl canto del muezzin a Civitella si è diffuso con forza, causando fastidio tra i residenti. Canto del muezzin a tutto volume da un'abitazione privata. Bartolini: "Inaccettabile, le regole valgono per tutti"Un canto del muezzin a tutto volume da un'abitazione privata disturba il silenzio del quartiere, provocando fastidio tra i residenti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Il ramadan ‘fa rumore’: Canto del muezzin ad alto volume ????in tarda sera: inquietante; Non c'è la moschea ma sentiamo il muezzin. Il caso a Forlì durante il Ramadan; Il ramadan ‘fa rumore’ | Canto del muezzin ad alto volume in tarda sera | inquietante. Ramadan a Civitella di Romagna, il sindaco sul canto del Muezzin a tutto volume: Le regole vanno rispettateIl primo cittadino Claudio Milandri e intervenuto a Mattino Cinque sulle polemiche della preghiera diffusa da un’abitazione privata ... tgcom24.mediaset.it Ramadan a Civitella di Romagna, canto del muezzin a tutto volume - parla il sindacoLe sue parole ai nostri microfoni. msn.com Romagna: tra le vie durante la notte il richiamo alla preghiera durante il Ramadan A #Mattino5 le parole del sindaco di Civitella di Romagna x.com Mattino 5. . Romagna: tra le vie durante la notte il richiamo alla preghiera durante il Ramadan A #Mattino5 le parole del sindaco di Civitella di Romagna - facebook.com facebook