Crisi Casa Sollievo Gumirato assesta il colpo e avverte la Regione | La risolviamo se tu rispetti la Legge

La Asl Foggia ha approvato una delibera il 3 marzo riguardante la certificazione delle funzioni non tariffate rese dall’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza dal 2016 al 2023. Nella stessa decisione, si afferma che la Fondazione dovrebbe restituire alla Regione Puglia 20 milioni di euro, ribaltando la posizione dell’ente creditore. Gumirato ha commentato che la questione si risolverà solo rispettando la legge.

Il caso delle 'funzioni non tariffate" scuote la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. Il direttore generale Gino Gumirato critica i criteri: "Hanno detto addirittura che siamo noi a dover dare a loro i soldi" “Chiediamo semplicemente il rispetto della Legge e delle delibere della Regione Puglia. Il nostro stato di salute dipende da questo. Così risolviamo la crisi. Se rispettano Legge e giurisprudenza il nostro stato di salute è ottimo” "Nel 2016 con una delibera della Regione, con i criteri lì stabiliti, la Asl Fg certificò il periodo 2012-2015. Adesso, con gli stessi criteri della stessa delibera del 2016, abbiamo dato la... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

