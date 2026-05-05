Parolin | Casa Sollievo è una creatura della Provvidenza il Vaticano la sosterrà
Il segretario di Stato ha dichiarato che Casa Sollievo rappresenta un’opera realizzata grazie alla Provvidenza e che il Vaticano continuerà a fornire il suo supporto. La struttura, situata a San Giovanni, è stata definita una creatura della Provvidenza e si prevede che riceverà assistenza dall’ente ecclesiastico. Questa affermazione è stata fatta durante un evento pubblico dedicato all’istituzione.
Per l’occasione, San Pio da Pietrelcina è simbolicamente “ritornato” nel suo ospedale, rinnovando la missione di cura e amore verso i malati. Centinaia di fedeli hanno preso parte, nonostante la pioggia, al rito processionale che ha preceduto i momenti centrali della celebrazione. Alle ore 11 ha avuto inizio la Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, alla presenza di autorità religiose e civili e di una comunità profondamente legata all’opera fondata dal santo di Pietrelcina.Durante l’omelia il Cardinale ha ribadito la vicinanza del Vaticano all’ospedale, definendo la struttura come una “creatura della Provvidenza” che la Chiesa intende continuare a sostenere nonostante le attuali sfide.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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