Parolin | Casa Sollievo è una creatura della Provvidenza il Vaticano la sosterrà

Il segretario di Stato ha dichiarato che Casa Sollievo rappresenta un’opera realizzata grazie alla Provvidenza e che il Vaticano continuerà a fornire il suo supporto. La struttura, situata a San Giovanni, è stata definita una creatura della Provvidenza e si prevede che riceverà assistenza dall’ente ecclesiastico. Questa affermazione è stata fatta durante un evento pubblico dedicato all’istituzione.