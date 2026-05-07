La squadra ha conquistato una vittoria importante, confermando la sua posizione di testa nel campionato. L’allenatore ha riconosciuto pubblicamente la superiorità della formazione, sottolineando di aver sempre creduto nella forza dei giocatori. Nonostante le difficoltà di metà stagione, con un distacco di otto punti dalla vetta, il team è riuscito a recuperare e a raggiungere il traguardo desiderato. La partita si è conclusa con applausi per la squadra più forte del torneo.

"Ha vinto la squadra più forte del campionato: non ho problemi a dirlo. Ai giocatori l’ho detto spesso ed ero certo che fossero i più forti anche quando, lo scorso dicembre, eravamo ad otto punti dalla vetta. Questa vittoria è per i ragazzi, per la dirigenza, per tutta la società". Parola di mister Federico Montagnolo, tecnico del Tavola, che ha così espresso la gioia per la conquista del girone F di Seconda Categoria e la conseguente promozione in Prima. Una corsa costante e regolare quella del gruppo, capace di chiudere al primo posto il girone F con 64 punti. Il cammino non è però stato privo di insidie: prima l’ostacolo rappresentato dal Doccia, poi il Capraia che ha lottato sino alla fine per il primato e ha chiuso a 61 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tavola, è qui la festa. Montagnolo da applausi

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