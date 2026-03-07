La paella troneggia nella tradizione gastronomica spagnola e anche qui sulla nostra tavola Ecco come preparare la versione con la carne

La paella con carne è una delle varianti più apprezzate di questo piatto. La preparazione prevede l’uso di riso, pollo e coniglio, insieme a verdure come piselli e peperoni. La cottura avviene in una padella larga e bassa, chiamata appunto paella, che permette al riso di assorbire i sapori. Questo piatto viene spesso servito in occasioni di festa o riunioni familiari.

Eccola nel "caldero", la padella di ferro dedicata. Tutt'intorno, però, ci sono begli esemplari di stile italiano. Dai tovaglioli eleganti "recycled" ai cucchiai a servire design, ai bicchieri fatti a mano. Fate rosolare i pezzetti di pollo (la ricetta valenciana prevede, in realtà, che almeno metà della carne sia di coniglio) in padella con l'olio evo, salate, pepate e mettete da parte. Abbrustolite il peperone, pelatelo, liberatelo dei semi e tagliatelo a listarelle.