A Massa si è svolta la giornata dedicata al Karate chiamata “Festa dell’Amicizia”, durante la quale i giovani atleti provenienti da varie città hanno partecipato al “Trofeo dell’Amicizia”. L’evento ha coinvolto bambini e ragazzi tra i 4 e i 12 anni, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in un contesto sportivo e di socializzare. La manifestazione si è conclusa con numerosi applausi e momenti di entusiasmo tra i partecipanti.

I piccoli ’karateka’ spezzini protagonisti al ’ Trofeo dell’Amicizia ’ organizzato a Massa, che ha coinvolto atleti dai 4 ai 12 anni in una giornata all’insegna di sport, crescita e condivisione. La giornata è stata dedicata all’apprendimento specifico sulle discipline e sulle forme di combattimento corrette del karate. L’iniziativa, organizzata dal maestro Alessandro De Simone, ha preso il via con un percorso a ostacoli a cronometro, pensato per sviluppare le capacità coordinative, l’equilibrio e rapidità dei più piccoli. A seguire, dopo un breve momento di allenamento sui kata (forma) fondamentali, si è entrati nel vivo con la competizione di kumite (combattimento), una delle componenti fondamentali del karate.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Karate, festa dell’Amicizia. Borgata Lerici da applausi

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