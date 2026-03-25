Un ragazzino di 13 anni ha ferito una docente durante l’orario scolastico in un istituto di Trescore Balneario. L’aggressore, vestito con pantaloni mimetici e maglia con la scritta

Si è presentato a scuola con una maglietta con la scritta «vendetta» e i pantaloni mimetici, e, prima dell'inizio delle lezioni, ha accoltellato la sua insegnante di francese. Uno studente di 13 anni è stato fermato subito dopo da un professore e da due collaboratori scolastici, che lo hanno consegnato ai carabinieri. L'aggressione è avvenuta questa mattina (25 marzo), alle 7.45, a Trescore Balneario, all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Il ragazzino, di 3°A, si è scagliato contro la professoressa Chiara Mocchi, 57 anni. Aveva un coltello portato da fuori e una pistola scacciacani nello zainetto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bergamo, 13enne accoltella la prof a scuola: grave. I pantaloni mimetici, la maglia con la scritta 'vendetta', la scacciacani nello zaino

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