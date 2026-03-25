Accoltellamento Trescore Balneario aggressione alla professoressa filmata dal 13enne scacciacani nello zaino ed esplosivo in casa

Da ilgiornaleditalia.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 57 anni, insegnante di francese, è stata accoltellata a Trescore Balneario. È stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bergamo, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Un 13enne ha filmato l’aggressione, durante la quale nello zaino dell’autore sono stati trovati un scacciacani e un esplosivo in casa. La polizia sta indagando sull’accaduto.

La 57enne professoressa di francese accoltellata a Trescore Balneario è stata operata dopo essere stata trasportata d'urgenza con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna è stata colpita al collo e all'addome. Intanto emergono nuovi dettagli sul caso È stata operata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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