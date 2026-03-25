Accoltellamento Trescore Balneario aggressione alla professoressa filmata dal 13enne scacciacani nello zaino ed esplosivo in casa

Una donna di 57 anni, insegnante di francese, è stata accoltellata a Trescore Balneario. È stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bergamo, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Un 13enne ha filmato l’aggressione, durante la quale nello zaino dell’autore sono stati trovati un scacciacani e un esplosivo in casa. La polizia sta indagando sull’accaduto.

La 57enne professoressa di francese accoltellata a Trescore Balneario è stata operata dopo essere stata trasportata d'urgenza con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna è stata colpita al collo e all'addome. Intanto emergono nuovi dettagli sul caso È stata operata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Accoltellamento Trescore Balneario, aggressione alla professoressa filmata dal 13enne, scacciacani nello zaino ed esplosivo in casa Articoli correlati Leggi anche: Aggressione alla docente a Trescore Balneario, Valditara: “Necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo” Studente accoltella una professoressa fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUna 57enne è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. Contenuti utili per approfondire Accoltellamento Trescore Balneario Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave. Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente 13enne: sulla maglia la scritta VendettaL’aggressione in un istituto in provincia di Bergamo. La docente, 57 anni, è stata colpita al collo e all’addome: non sarebbe in pericolo di vita. A sferrare ... milano.repubblica.it Studente di terza media accoltella prof in corridoio scuola a Trescore Balneario: è grave. Fermato il 13enne. Lezioni non sospese e arrivano gli psicologiQuanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi ... ilmattino.it Quanto successo nella scuola a Trescore Balneario, l'accoltellamento della prof da parte di un allievo, purtroppo non è un caso isolato. In questo servizio i precedenti che hanno scosso la Lombardia - facebook.com facebook Aveva un telefono al collo il ragazzino di 13 anni che questa mattina alle 7.45 ha accoltellato la professoressa di francese alla scuola media 'Leonardo da Vinci' di Trescore Balneario, nella Bergamasca. Lo smartphone sarebbe servito per riprendere l'aggre x.com