Tutti i paesi e le città che fanno pagare la tassa di soggiorno ai turisti

La tassa di soggiorno rappresenta un costo aggiuntivo che i turisti devono affrontare in molte località del mondo. Diversi paesi e città hanno deciso di applicarla, coinvolgendo strutture ricettive di varia natura. Questa imposizione varia in base alla località e alle normative locali, influenzando il prezzo complessivo del soggiorno per chi si sposta in diverse destinazioni internazionali.

Viaggiare in giro per il mondo spesso prevede dei pagamenti extra imprevisti, come ad esempio la tassa di soggiorno: ecco tutti i paesi e le città che la applicano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Barcellona aumenta la tassa di soggiorno ai turisti: fino a 12 euro a notte da aprile 2026Chi ha in programma un viaggio a Barcellona a partire da aprile 2026 deve mettere in conto una tassa di soggiorno maggiorata. "Non possiamo lasciare soldi sul tavolo", il comune brianzolo che mette la tassa di soggiorno per pagare decoro e servizi"Maggiore autonomia finanziaria, nessun aggravio sui residenti, risorse per decoro e servizi". Aggiornamenti e notizie su Tutti i paesi e le città che fanno... Temi più discussi: Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Squadre Olimpiche Milano Cortina 2026 - Biografie, medaglie e molto altro; Marnix Dekker: L’obiettivo è avere più tutele senza frenare le aziende; AI in sanità, Ocse: tutti la usano, ma pochi Paesi sono pronti a portarla davvero a sistema. Dall'Iran a Israele passando per l'Europa, tutti i paesi coinvolti nella nuova guerra in Medio OrienteIl 28 febbraio, le forze statunitensi e israeliane hanno lanciato una serie di attacchi contro l’Iran, dando il via a una nuova fase di tensioni in Medio Oriente. In una recente conferenza stampa, il ... wired.it Tutti i paesi che si stanno muovendo per vietare i social media ai giovaniDopo la storica decisione dello scorso dicembre del governo australiano di vietare l’accesso ai principali social network ai ragazzi e alle ragazze di età inferiore ai sedici anni, il dibattito sul ... ilfoglio.it Se avesse vinto il Sì, altro che dimissioni, sarebbero rimasti tutti ben incollati alle loro poltrone! Ascoltate - facebook.com facebook