Non possiamo lasciare soldi sul tavolo il comune brianzolo che mette la tassa di soggiorno per pagare decoro e servizi

Il comune di Brugherio ha deciso di introdurre la tassa di soggiorno, approvata all’unanimità con 20 voti favorevoli durante l’ultimo consiglio comunale. L’assessore Massimiliano Balconi ha spiegato che l’obiettivo è ottenere maggiore autonomia finanziaria senza gravare sui residenti, destinando le risorse a miglioramenti del decoro urbano e servizi pubblici. La scelta mira a evitare di perdere entrate senza compenso.

"Maggiore autonomia finanziaria, nessun aggravio sui residenti, risorse per decoro e servizi". Questi, in sintesi i motivi spiegati dall'assessore Massimiliano Balconi, che hanno portato il comune di Brugherio a votare - e ad approvare all'unanimità con 20 voti favorevoli nell'ultimo consiglio.