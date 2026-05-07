Tari quasi 1.500 avvisi di accertamento

Nelle ultime settimane, il servizio tributi del Comune di Pavia ha inviato circa 1.500 avvisi di accertamento relativi alla Tari. La maggior parte dei provvedimenti riguarda casi di omessa denuncia o mancato pagamento della tassa sui rifiuti. Questi avvisi sono stati notificati ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione o non hanno versato quanto dovuto. La situazione ha generato un aumento delle pratiche avviate in questi mesi.

Una valanga di provvedimenti per omessa denuncia della Tari. Il servizio tributi del Comune di Pavia ha emesso 1.480 avvisi di accertamento esecutivo nei confronti degli utenti che non hanno presentato entro i termini di legge dichiarazioni per la tassa rifiuti. L’importo complessivo dei provvedimenti emessi, che stando alla determina pubblicata all’albo pretorio, sarebbero una prima emissione, sfiora i 600mila euro e comprende anche il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente che va versato alla Provincia per oltre 17mila euro. Saranno poi accertate solo al momento dell’effettiva riscossione le somme per sanzioni pari a poco più di 200mila euro oltre agli interessi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tari, quasi 1.500 avvisi di accertamento Notizie correlate Tari, avvisi 'fantasma' e il giallo delle tariffeCaos TARI 2026 nel comune di Mondragone tra “decisioni mancate e richieste anticipate -commenta Carlo Federico del Movimento Mondragone Attiva -... Truffa Tari a Ossi: allarme SMS, ecco come difendersi dai falsi avvisiI cittadini del comune di Ossi devono fare estrema attenzione a messaggi fraudolenti che arrivano sui cellulari riguardanti la tassa sui rifiuti. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Tari, quasi 1.500 avvisi di accertamento; Bonus con ISEE sotto i 15.000 Euro: elenco agevolazioni 2026. Tari, quasi 1.500 avvisi di accertamentoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it