A Ossi sono stati segnalati messaggi SMS falsi che invitano i cittadini a pagare la tassa sui rifiuti. Si tratta di comunicazioni ingannevoli che cercano di trarre in inganno gli utenti, invitandoli a fornire dati o denaro. Le autorità raccomandano di verificare sempre le comunicazioni ufficiali e di non condividere informazioni personali o pagamenti senza averne certezza.

I cittadini del comune di Ossi devono fare estrema attenzione a messaggi fraudolenti che arrivano sui cellulari riguardanti la tassa sui rifiuti. L’amministrazione locale ha lanciato un allarme immediato dopo aver ricevuto segnalazioni di tentativi di truffa basati su finti problemi con la posizione Tari. Il messaggio inviato dai malintenzionati recita testualmente che la situazione relativa alla Tari risulta irregolare e richiede un contatto urgente al numero 89347716 per evitare complicazioni o aggravamenti della posizione fiscale. Gli uffici del Comune hanno chiarito subito la natura falsa di tali comunicazioni, precisando che l’ente non utilizza mai SMS o messaggi contenenti numeri telefonici a pagamento per sollecitare contatti o comunicare irregolarità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa Tari a Ossi: allarme SMS, ecco come difendersi dai falsi avvisi

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