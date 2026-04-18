Tari avvisi ' fantasma' e il giallo delle tariffe

Nel comune di Mondragone si sono verificati problemi riguardanti i pagamenti della TARI per il 2026, con alcuni avvisi inviati senza apparente motivo e tariffe che suscitano dubbi. Carlo Federico del Movimento Mondragone Attiva ha commentato la situazione, sottolineando come ci siano state decisioni non prese e richieste di pagamento anticipate. La vicenda riguarda la gestione e la comunicazione delle tasse comunali in vista dell’anno prossimo.

Caos TARI 2026 nel comune di Mondragone tra “decisioni mancate e richieste anticipate -commenta Carlo Federico del Movimento Mondragone Attiva - sulla TARI 2026 emerge una situazione che merita attenzione. Ad oggi il consiglio comunale non ha ancora approvato le tariffe per l’anno in corso.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Tari 2026, cosa cambia: nuove scadenze, calcolo delle tariffe e rate Tari e tariffe alle stelle, Reggio Calabria nella top 10 delle città italiane più careÈ la fotografia scattata dallo studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil. Una raccolta di contenuti TARI SCISCIO Vico del Gargano, finti avvisi Tari via WhatsApp e Sms. Sciscio: Il Comune non vi contatta così!Il messaggio truffaldino invita gli utenti a richiamare con urgenza per presunte questioni legate alla tassa sui rifiuti. Il sindaco chiarisce però che si tratta di un inganno: Il Comune non vi ... statoquotidiano.it Alert del Comune di Catania su falsi avvisi TariLa tecnica della truffa è quella di una presunta irregolarità con invito a contattare numeri telefonici non riconducibili a canali ufficiali ... rainews.it