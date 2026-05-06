Taranto Giorno | Dal 2022 non sono arrivate nuove risorse per il CIS

A Taranto, dal 2022 non sono state assegnate nuove risorse al Centro di Innovazione e Sviluppo (CIS). La questione riguarda anche chi ha effettivamente assicurato i posti di lavoro presso il Palazzo degli Uffici, mentre non sono stati pianificati ulteriori stanziamenti finanziari per il CIS negli ultimi due anni. La mancanza di fondi ha sollevato interrogativi sulle decisioni prese e sui finanziamenti destinati a questa struttura.

? Cosa scoprirai Chi ha realmente garantito il lavoro per il Palazzo degli Uffici?. Perché non sono stati stanziati nuovi fondi per il CIS dal 2022?. Come influirà l'assenza di investimenti sul futuro del porto di Taranto?. Quando la Presidente del Consiglio visiterà ufficialmente la città di Taranto?.? In Breve Mattia Giorno accusa Dario Iaia di appropriarsi dei meriti tecnici del Comune.. Il progetto Palazzo degli Uffici richiede anni di lavoro della macchina amministrativa.. Giorno chiede interventi ad Adolfo Urso, Matteo Salvini e Tommaso Foti.. Il deputato interroga la Premier sulla possibile visita a Taranto entro la legislatura.. Mattia Giorno accusa il governo di non aver stanziato nuove risorse per il CIS Taranto dal 2022, scatenando un acceso scontro con il deputato Dario Iaia nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, Giorno: “Dal 2022 non sono arrivate nuove risorse per il CIS 16 04 26 Mediterranea School 2026 (BARI) Notizie correlate Meloni torna a Niscemi: “Mercoledì il decreto, dal giorno dopo ci sono le risorse”(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è tornata oggi, lunedì 16 febbraio, in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a... Latitante di Taranto ricercato dal 2022 arrestato a Madrid, è un ex sottufficiale della Guardia di FinanzaÈ stato arrestato a Madrid un uomo di 60 anni, già sottoufficiale della Guardia di finanza, ricercato dal 2022 per una lunga serie di reati commessi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Latitante di Taranto ricercato dal 2022 arrestato a Madrid, è un ex sottufficiale della Guardia di Finanza; Catturato a Madrid un latitante ricercato dal 2022; I tagli svuotano le caserme, ma il Comando Vigili del Fuoco di Taranto è secondo in Puglia per interventi ogni diecimila abitanti; Comune, anche Taranto adotta la Rottamazione Quinquies. Arrestato in Spagna Piero Stabile ex sottufficiale della Guardia di finanza. Era latitante dal 2022Noi avevamo scoperto ancora prima del suo arresto a Taranto il comportamento delinquenziale di Stabile ed avevamo segnalato le sue attività delinquenziali al suo comando di appartenenza, il cui comand ... ilcorrieredelgiorno.it Preso a Madrid l’ex finanziere di Taranto Pietro Stabile latitante dal 2022: deve scontare 9 anniL'ex maresciallo fu coinvolto in diverse inchieste e accusato di estorsione aggravata, incendio, danneggiamento e altri reati. Per l'accusa avrebbe ... bari.repubblica.it A Taranto, cresce l’attesa per San Cataldo, un rito antico che culmineranno le celebrazioni dell’8 e del 10 maggio e attraverseranno la città trasformandosi in un momento di riflessione condivisa, oltre il valore della tradizione - facebook.com facebook Giochi del Mediterraneo, sopralluoghi a impianti Taranto per verifica lavori. Presente il primo vicepresidente del Comitato internazionale, Mehrez Boussayene #ANSA x.com