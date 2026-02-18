Taranto | 500 grammi di hashish 19enne arrestato per spaccio e una rete di distribuzione sospetta

A Taranto, un giovane di 19 anni è stato fermato con 500 grammi di hashish, un’operazione che ha portato al suo arresto e all’indagine su una rete di distribuzione sospetta. I Carabinieri hanno intercettato il ragazzo mentre consegnava la droga nel cuore della città, mettendo così sotto inchiesta un sistema di spaccio che si estendeva tra i quartieri centrali.

Taranto, 19enne arrestato per spaccio: l'ombra della droga sul centro città. Un diciannovenne è stato arrestato a Taranto dai Carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'operazione, condotta nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2026, ha portato al sequestro di oltre 500 grammi di hashish, rinvenuti sia a bordo dell'auto del giovane che nella sua abitazione, rivelando un'attività illecita presumibilmente ben radicata nel territorio. Un controllo di routine sfocia in un arresto. L'arresto è avvenuto nel contesto dei controlli periodici svolti dalla Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Taranto, mirati alla prevenzione e repressione dei reati legati alla droga.