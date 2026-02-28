Fermato per un controllo gli scoprono 600 grammi di hashish | arrestato un 26enne

Durante un normale controllo stradale in via Madonna della Salute, i militari hanno fermato un ciclomotore con a bordo un ragazzo di 26 anni. Durante la verifica, è stato trovato con 600 grammi di hashish nascosti. Il giovane è stato arrestato e portato in caserma per le procedure di rito. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

L'operazione è scattata in via Madonna della Salute durante un normale controllo stradale quando i militari hanno fermato il giovane a bordo di un ciclomotore. L'eccessivo nervosismo del conducente ha indotto la pattuglia a perquisire il mezzo, all'interno del quale è stato rinvenuto un panetto.