Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Napoli | incontro tra scuole imprese e giovani talenti

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Si terrà il prossimo 27 marzo 2026, presso la Stazione Marittima, la prima tappa del "Giro d’Italia del Made in Italy” che prenderà il via da Napoli ed è realizzata nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy. Si tratta di un’iniziativa itinerante nata con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze produttive, artigianali e industriali del nostro Paese, portandole al centro del dibattito pubblico e istituzionale nelle principali città italiane. L'evento, voluto dalla Fondazione Imprese e competenza, è organizzato in collaborazione con “La Casa del Made in Italy” e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Partner dell’iniziativa Assosomm (Associazione Italiana per delle Agenzie per il Lavoro), Bper Banca, Associazione Marchi Storici, Centri per l'Impiego e l'Agenzia per il lavoro Time Vision. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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