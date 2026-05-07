Tante le polemiche | la presenza della Russia di Israele l' assenza di artisti italiani la mancata partecipazione dell' Iran le tensioni tra la Biennale il governo e anche la Ue

Da iodonna.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima giornata di pre-apertura della Biennale Arte 2026, intitolata “In minor keys”, si sono registrate numerose polemiche riguardo alla presenza di artisti provenienti dalla Russia e da Israele, all’assenza di rappresentanti italiani e alla mancata partecipazione dell’Iran. La mostra, curata da Koyo Kouoh e dal suo team, si svolge a Venezia sotto un cielo piovoso, dopo giorni di sole, mentre si susseguono tensioni tra l’organizzazione, il governo e l’Unione Europea.

V enezia, 6 mag. (askanews) – Piove, dopo giorni di sole, sulla prima giornata di pre apertura della Biennale Arte 2026, “In minor keys”, progettata da Koyo Kouoh e realizzata poi da un team curatoriale di suoi assistenti. Piove ed è probabilmente giusto così, sia per un tributo di malinconia alla curatrice scomparsa improvvisamente un anno fa, sia per il clima di polemiche feroci che ha accompagnato la gestazione e ora l’apertura della manifestazione: la presenza della Russia, di Israele, l’assenza di artisti italiani, la mancata partecipazione dell’Iran, le tensioni tra la Biennale, il governo e anche la Ue, le dimissioni della giuria e il posticipo della premiazione.🔗 Leggi su Iodonna.it

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