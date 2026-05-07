Nella prima giornata di pre-apertura della Biennale Arte 2026, intitolata “In minor keys”, si sono registrate numerose polemiche riguardo alla presenza di artisti provenienti dalla Russia e da Israele, all’assenza di rappresentanti italiani e alla mancata partecipazione dell’Iran. La mostra, curata da Koyo Kouoh e dal suo team, si svolge a Venezia sotto un cielo piovoso, dopo giorni di sole, mentre si susseguono tensioni tra l’organizzazione, il governo e l’Unione Europea.

V enezia, 6 mag. (askanews) – Piove, dopo giorni di sole, sulla prima giornata di pre apertura della Biennale Arte 2026, “In minor keys”, progettata da Koyo Kouoh e realizzata poi da un team curatoriale di suoi assistenti. Piove ed è probabilmente giusto così, sia per un tributo di malinconia alla curatrice scomparsa improvvisamente un anno fa, sia per il clima di polemiche feroci che ha accompagnato la gestazione e ora l’apertura della manifestazione: la presenza della Russia, di Israele, l’assenza di artisti italiani, la mancata partecipazione dell’Iran, le tensioni tra la Biennale, il governo e anche la Ue, le dimissioni della giuria e il posticipo della premiazione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tante le polemiche: la presenza della Russia, di Israele, l'assenza di artisti italiani, la mancata partecipazione dell'Iran, le tensioni tra la Biennale, il governo e anche la Ue

Notizie correlate

Biennale Arte, non solo Russia: l’appello di 182 artisti contro la partecipazione di IsraeleDopo il caso del padiglione della Russia alla Biennale e lo scontro tra il presidente Buttafuoco e il ministro della Cultura Giuli, c’è un’altra...

La Ue minaccia la Biennale di Venezia per la presenza della Russia“La Commissione europea condanna la decisione della F ondazione Biennale di consentire alla Russia di partecipare all’ edizione 2026 della Biennale...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cologno, bilancio e polemiche: Il 98% delle opere non è partito. Tante parole, ma niente fatti; Buttafuoco apre la Biennale: Qui dopo tante polemiche ma non siamo un tribunale; Biennale di Venezia, nonostante tutto aperto il Padiglione Russia. Ecco com'è; Adunata degli alpini, Salis risponde alle polemiche: Non trasformatela in uno scontro di trincea.

Buttafuoco apre la Biennale: Qui dopo tante polemiche ma non siamo un tribunaleIl presidente della Fondazione difende la scelta: questo è un giardino di pace. Il ringraziamento al ministro Giuli e alla premier: ha difeso la nostra autonomia. msn.com

Perché le polemiche su Al mio paese di Serena Brancale non hanno sensoPronti, via: primo tormentone (o almeno, aspirante tale) e prima polemica. È il caso di Al mio paese, canzone dell’attuale matrona della nuova musica italiana, Serena Brancale, con Levante e Delia (fi ... today.it

Vivo in Sicilia. . Alla sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi scopriamo tante eccellenze tutte da gustare - facebook.com facebook

Un'indagine ambientata negli anni Ottanta.Due delitti all'apparenza slegati. Tante manovre di palazzo. Una squadra di detective anticonvenzionale votata alla giustizia. Il diavolo nel palazzo ti aspetta in libreria. x.com