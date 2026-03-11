la ue minaccia la biennale di venezia per la presenza della russia

La Commissione europea ha espresso una condanna ufficiale riguardo alla decisione della Fondazione Biennale di permettere alla Russia di partecipare alla Biennale Arte di Venezia del 2026. La questione riguarda la presenza russa alla manifestazione e le implicazioni di questa scelta. La posizione dell'ente europeo si concentra sulla condanna della decisione presa dalla fondazione, senza ulteriori commenti o analisi.

“La Commissione europea condanna la decisione della F ondazione Biennale di consentire alla Russia di partecipare all’ edizione 2026 della Biennale Arte di Venezia. In Europa la cultura deve promuovere e salvaguardare i valori democratici, favorire il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che non sono rispettati nella Russia di oggi”. “La Fondazione Biennale riceve sostegno nell’ambito del programma europeo ’Creative Europe Media’ per la produzione cinematografica, i mercati del film e la formazione. Si tratta di una sovvenzione di due milioni di euro per un periodo di tre anni, destinata a sostenere i produttori cinematografici, le tecnologie immersive e le attività di formazione”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

