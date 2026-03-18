A pochi mesi dalla cerimonia di apertura della 61esima Biennale d’arte, in programma dal 9 maggio 2026, 182 artisti hanno rivolto un appello contro la partecipazione di Israele all’evento. La manifestazione, che ha già visto discussioni legate al padiglione della Russia e tensioni tra il presidente del comitato organizzatore e il ministro della Cultura, si trova ora al centro di un fronte di opinioni critiche provenienti dal mondo dell’arte.

Dopo il caso del padiglione della Russia alla Biennale e lo scontro tra il presidente Buttafuoco e il ministro della Cultura Giuli, c’è un’altra questione che riguarda la 61esima edizione dell’Esposizione internazionale d’arte che sarà inaugurata il 9 maggio 2026. Quasi 200 artisti, curatori e operatori culturali coinvolti nell’evento veneziano hanno firmato una lettera in cui chiedono di impedire la partecipazione di Israele. Tra i firmatari, 182 in totale, figurano i curatori Gabe Beckhurst Feijoo e Rasha Salti, membri del team incaricato di realizzare la visione della curatrice Koyo Kouoh, oltre che artisti legati ai padiglioni di Belgio, Brasile, Bulgaria, Francia, Perù, Polonia, Spagna, Svizzera e altri Paesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Biennale Arte, non solo Russia: l’appello di 182 artisti contro la partecipazione di Israele

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