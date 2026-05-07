Durante un’audizione in Regione Lombardia, Italia Nostra ha espresso la preferenza per la costruzione di un tunnel piuttosto che di una tangenziale sopraelevata lungo la strada dell’Alute. L’associazione ha commentato le proposte in merito alla nuova infrastruttura, senza avanzare valutazioni di carattere tecnico o ambientale, concentrandosi esclusivamente sulla preferenza per la soluzione sotterranea. La discussione riguarda il progetto di sviluppo della rete stradale locale.

Tangenzialina dell’Alute: Italia Nostra commenta quanto emerso nell’audizione in Regione Lombardia. Si è conclusa con una netta denuncia di " cortocircuito tecnico e amministrativo ", sostengono gli esponenti di Italia Nostra, l’audizione dello scorso 30 aprile presso la V commissione Territorio di Regione Lombardia, promossa dalla consigliera di Fratelli d’Italia Chiara Valcepina per fare luce sul futuro della Piana dell’Alute. Al tavolo del confronto, c’erano anche l’associazione Italia Nostra APS e il comitato "Bormini per l’Alute" che hanno "smontato la narrazione ufficiale dell’opera", definendola "una "bretella urbana" dannosa ed evidenziando le gravi responsabilità del Comune di Bormio, il cui sindaco è risultato "il grande assente dell’incontro".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tangenziale dell’Alute. Ricetta di Italia Nostra: "È meglio il tunnel"

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