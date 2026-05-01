Tangenziale olimpica dell’Alute Il progetto va verso lo stop Il centrodestra è spaccato

La Tangenziale Olimpica dell’Alute potrebbe essere presto fermata. Le autorità sembrano avere dubbi sulla realizzazione del progetto e le discussioni tra le forze politiche del centrodestra sono sempre più accese. Le perplessità sul tracciato e sui costi crescono, alimentando il rischio di una sospensione o di un abbandono dell’opera. La situazione rimane in bilico, mentre le decisioni ufficiali non sono ancora state prese.

La tangenzialina dell’Alute è a forte rischio? Le perplessità aumentano e quindi si potrebbe anche pensare ad una retromarcia su questa opera "olimpica". Il futuro della Piana dell’Alute e la sostenibilità delle infrastrutture in alta Valtellina sono stati al centro di un approfondito confronto istituzionale in commissione Infrastrutture di Regione Lombardia. L’audizione, richiesta dal consigliere di Fratelli d’Italia Chiara Valcepina, ha visto la partecipazione della direzione generale infrastrutture, dei vertici di Cal (Concessioni autostradali lombarde), della Comunità montana Alta Valtellina, di Italia Nostra e del comitato "Bormini per l’Alute".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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