Piana dell’Alute Il futuro della strada si decide in Regione

In Lombardia, si discute sulla Piana dell’Alute per valutare se ci siano le condizioni per avviare i lavori della tangenzialina. La questione viene affrontata in una riunione regionale, in cui si analizzano vari aspetti legati al progetto. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a decisioni definitive o tempistiche. La discussione riguarda principalmente le modalità di intervento e le eventuali implicazioni sul territorio.

In Regione Lombardia si parla a 360 gradi dell’Alute per capire se ci siano le condizioni per procedere coi lavori per la realizzazione della tangenzialina. Un’opera controversa che, a causa della protesta di parte della cittadinanza bormina, ha costretto al rinvio dell’inizio lavori in "epoca" post olimpica. Ora, ci siamo, o, meglio, ci saremmo. Una decisione sulla sua realizzazione va presa. La salvaguardia dei prati della Piana dell’Alute, la necessità di infrastrutture moderne e di uno sviluppo turistico sostenibile si incontrano nell’aula istituzionale per sciogliere i nodi sul futuro di Bormio, elementi fondamentali per il rilancio di questa area montana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piana dell’Alute. Il futuro della strada si decide in Regione Notizie correlate Teramo: il 16 marzo si decide il futuro della giustiziaIl 16 marzo, alle ore 16:30, la Sala Ipogea di Piazza Garibaldi a Teramo ospiterà un confronto cruciale sul futuro del sistema giudiziario italiano. Daino in pericolo a bordo della strada salvato dalle forze dell'ordine e dalla Regione MarcheARCEVIA – Negli scorsi giorni la Regione Marche, attraverso il Centro recupero animali selvatici e con l’aiuto dei carabinieri forestali del Nucleo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Piana dell’Alute. Il futuro della strada si decide in Regione; Tangenzialina di Bormio, confronto in Regione; Tangenzialina di Bormio, il caso arriva in Regione: audizione il 30 aprile; Tangenziale di Bormio, il 30 aprile l’audizione in Regione. Piana dell’Alute. Il futuro della strada si decide in RegioneBormio, il 30 aprile il progetto contestato arriva in Commissione. Presenti le associazioni. L’avvio lavori è fissato per il 28 luglio. ilgiorno.it Il Comitato per la salute bussa alle porte di Tribunale e Corte dei ContiTornano sulle barricate i componenti del Comitato spontaneo a tutela della salute dei cittadini della Piana preannunciando di volersi attivare, la prossima ... inquietonotizie.it Dal pratone di Angera Ph: Ulisse Piana - facebook.com facebook