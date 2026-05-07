Nell'aula del parlamento si sono svolte audizioni intense e dibattiti accesi riguardanti accuse di tangenti e questioni legate alle mascherine. Durante le discussioni in commissione d'inchiesta, un testimone ha chiesto pubblicamente le dimissioni di un ex capo del governo, sostenendo che debba essere ascoltato in modo più approfondito. La sessione ha visto confronti serrati tra i membri presenti, con interventi che hanno suscitato reazioni vivaci.

Audizioni infuocate in commissione d'inchiesta e dibattiti senza esclusione di colpi nell'aula del parlamento. Gli anni della pandemia e la gestione politica di quella emergenza sono tornati prepotentemente di attualità. Ne parliamo con Alice Buonguerrieri, capogruppo di FdI in commissione Covid. Onorevole, sono tre gli imprenditori che nelle ultime settimane hanno raccontato di un avvocato, Luca Di Donna, collega dello studio Alpa di cui faceva parte anche l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sarebbe stato intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore sull'importazione di mascherine durante il Covid. Che attendibilità hanno questi racconti? «Si tratta di dichiarazioni rese sotto giuramento da più imprenditori circostanziate e coincidenti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tangenti & mascherine, Buonguerrieri inchioda Conte: “Si dimetta e si faccia audire”

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