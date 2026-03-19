Delmastro Conte | si dimetta come fa Meloni a tenerlo al suo posto?

Andrea Delmastro, sottosegretario, è stato indicato come persona che dovrebbe dimettersi, e in queste ore si sta preparando una richiesta ufficiale di revoca della sua nomina. La questione ha suscitato reazioni e discussioni, sollevando interrogativi sulla permanenza nel ruolo di chi lo sostiene. La richiesta di dimissioni arriva in un contesto in cui si chiede chiarimento e responsabilità.

Milano, 19 mar. (askanews) – Andrea Delmastro “si deve assolutamente dimettere: stiamo presentando in queste ore la richiesta di revoca della sua nomina a Sottosegretario”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, arrivando all’Università di Statale per una iniziativa con gli studenti a favore del No al referendum sulla giustizia. “Delmastro è già stato condannato, lo ricordiamo, in primo grado per violazione dei segreti di ufficio. È impensabile che un sottosegretario, un membro di governo, costituisca a fine 2024 una società e faccia affari con la figlia appena diciottenne, nominandola amministratrice, di un prestanome di un clan mafioso, tra l’altro temutissimo e potentissimo come quello dei senese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Conte vuole tenerlo: ha posto il veto sulla cessione di un azzurroNonostante il mercato si può dire ormai finito, Antonio Conte è emerso come contento di un suo calciatore in particolare. Conte sul caso Delmastro: “Meloni lo faccia dimettere. La riforma serve per proteggersi dalle inchieste”“Un fatto gravissimo”, così il presidente del M5s Giuseppe Conte ha definito la vicenda della società che Andrea Delmastro Delle Vedove,... Tutto quello che riguarda Delmastro Conte si dimetta come fa... Conte: Delmastro si dimetta, come fa Meloni a lasciarlo al suo posto?Milano, 19 mar. (askanews) – Andrea Delmastro si deve assolutamente dimettere: stiamo presentando in queste ore la richiesta di revoca della sua nomina a Sottosegretario. Lo ha detto il presidente ... askanews.it Delmastro, Conte: si dimetta, come fa Meloni a tenerlo al suo posto?Milano, 19 mar. (askanews) – Andrea Delmastro si deve assolutamente dimettere: stiamo presentando in queste ore la richiesta di revoca della sua nomina a Sottosegretario. Lo ha detto il presidente ... msn.com