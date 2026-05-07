Tajani | nasce a Roma una coalizione per sicurezza alimentare e fertilizzanti

Al termine del Med9, il vicepremier ha annunciato a Roma la creazione di una coalizione internazionale composta da membri dell’Unione Europea, dei Balcani, del Golfo, del Nord Africa e della Lega Araba. La collaborazione si focalizza sulla sicurezza alimentare e sul fornimento di fertilizzanti, con l’obiettivo di garantire l’accesso attraverso lo stretto di Hormuz una volta stabilizzato il cessate il fuoco. La notizia riguarda l’intenzione di rafforzare la cooperazione tra i diversi Paesi coinvolti.

La recente missione istituzionale del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nei campi sahrawi di Tindouf arriva in uno dei momenti più delicati per la sicurezza del Sahel. Una visita che rischia di trasformarsi in un errore politico e diplomatico. Dietro la narrativa umanitaria sul Fronte Polisario e sulla causa sahrawi si muovono infatti accuse pesantissime che chiamano in causa il ruolo dell’Algeria e dell’Iran nella destabilizzazione del Sahara e del Mali attraverso reti jihadiste, infiltrazioni dei servizi segreti e gruppi armati utilizzati come strumenti geopolitici. La delegazione guidata da Laura Boldrini ha visitato i campi profughi di Tindouf, in Algeria, per incontrare esponenti del Fronte Polisario, movimento nato nel 1973 e sostenuto da Algeri.🔗 Leggi su Laverita.info

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