Crisi di Hormuz Tajani | Nasce a Roma una coalizione che si occuperà di sicurezza alimentare e fertilizzanti

Da ilsole24ore.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha annunciato a Roma la nascita di una coalizione internazionale dedicata alla sicurezza alimentare e alla fornitura di fertilizzanti, coinvolgendo diversi Paesi. Ha inoltre riferito che, insieme al ministro della Difesa, si preparano a presentare un rapporto in Parlamento sulla situazione della sicurezza nel Mediterraneo. La comunicazione è arrivata nel corso di una conferenza stampa, senza indicare i nomi degli altri membri del gruppo.

Nasce la “Coalizione di Roma” per l’accesso ai fertilizzanti e la sicurezza alimentare nel contesto della crisi nello Stretto di Hormuz. L’iniziativa, che vede in campo Paesi europei, africani e del Golfo, è stata lanciata giovedì 7 maggio da Antonio Tajani. Il ministro degli Affarri Esteri ha co-presieduto alla Farnesina, assieme al ministro degli Esteri croato Grlic-Radman in qualità di presidente di turno del gruppo MED9, una riunione ministeriale con circa 40 Paesi e organizzazioni regionali e internazionali collegato da remoto – tra cui il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) e la Lega Araba – per rafforzare il coordinamento politico sulla sicurezza alimentare e l’accesso dei fertilizzanti dallo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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